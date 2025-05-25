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Ataşehir'de trafikte kavga bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı o anlar kamerada

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Ataşehir'de trafikte çıkan tartışmada bir sürücü, bıçakla üzerine gelen diğer sürücüye yangın tüpü sıkarak engel olmaya çalıştı.

Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde'de iki sürücü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Araçlarından inen sürücülerden biri, bıçakla üzerine doğru gelen diğer sürücüyü yangın tüpü sıkarak durdurmaya çalıştı.

Tartışma, elinde bıçak olan sürücünün aracına binip uzaklaşmasıyla son buldu. Sürücülerin bıçak ve yangın tüplü tartışması araç kamerası tarafından kaydedildi.

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