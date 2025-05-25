Galatasaray 5. yıldızı taktı, Ebru Yaşar kutlamaya damga vurdu

Ziraat Türkiye Kupası’nın ardından Süper Lig şampiyonluğunu da ilan eden Galatasaray, 25. kez mutlu sona ulaşarak 5. yıldızı takan ilk takım oldu. Şampiyonluk, Yenikapı’daki coşkulu kutlamalarla taçlandırılırken, sahneye çıkan Ebru Yaşar hem yeni şarkısı "Affet"i seslendirdi hem de taraftara unutulmaz anlar yaşattı.

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak bu sezonun ilk kupasını müzesine götüren Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı takım üst üste 3, toplamda ise 25.kez mutlu sona ulaştı. Cimbom 5.yıldızı takan ilk takım oldu.

Galatasaray şampiyonluğunu taraftarıyla birlikte Yenikapı Miting Alanı’nda düzenlenen müthiş bir organizasyon ile kutladı. DJ performanslarının coşturduğu sarı-kırmızılı taraftarlar, konserlerle müzik ziyafeti de yaşadı.

KIZI EBRU SU VE OĞLU POYRAZ İLE SAHNEYE ÇIKTI... YENİKAPI "AFFET'İ" ÇOK BEĞENDİ

Unutulmaz akşamda Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, kızı Ebru Su ve oğlu Poyraz ile sahneye çıktı. Yeni şarkısı “Affet”i taraftarların önünde seslendiren Ebru Yaşar, Seni Anan Benim İçin Doğurmuş ve Kehribar şarkılarını da söyledi. Yaşar, taraftarların yoğun isteği üzerine Affet şarkısını bir kere daha söyledi. Sesiyle unutulmaz anlar yaşatan Ebru Yaşar, taraftarlara üçlü de çektirdi.

EBRU YAŞAR CANNES FİLM FESTİVALİ'NE DE ŞIKLIĞIYLA DAMGA VURMUŞTU

Ebru Yaşar bu yıl 78'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde de güzelliği ve şıklığıyla göz kamaştırarak festivalin ödüllere aday gösterilen en iddialı filmlerinden "The Mastermind" galasında kırmızı halıda yer almıştı.

2 YENİ ŞARKI SÜRPRİZİ

Geçtiğimiz günlerde Yılın Kadın Sanatçısı Ödülüne layık görülen Yaşar, yaz sezonuna damgasını vuracak iki yeni şarkıyla da hayranlarına sürpriz yaptı. Türkiye’nin güçlü sesi Ebru Yaşar, Burak Bulut’la düet yaptığı Affet ve solo olarak seslendirdiği Yıllar Sonra adlı parçaları içeren yepyeni EP’sini dijital müzik platformlarında yayınladı. Yaşar’ın bu şarkıları da kısa sürede dinlenme rekorları kırdı.