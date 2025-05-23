Özgür Özel'den Akın Gürlek'e pankart tepkisi: Tepemin tasını attırmasın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li tutuklu belediye başkanlarının afişlerinin toplatılması talimatına sert tepki göstererek, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li tutuklu belediye başkanlarının pankart ve afişlerinin toplatılması yönünde İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı göndermesine de tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e tepki göstererek,"Suçu ve suçluyu övmeye girermiş Ekrem İmamoğlu'nun pankartını asmak veya metroda sesini duymak. Hani metro duraklarında Ekrem İmamoğlu'nun sesini duymak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani gerçekten insan utanıyor, utanıyor bu yaptıklarını. Başkanım biz asalım, gelsinler indirsinler. Ben asacağım şimdi gidip o bayrağı. Hadi gelsin indirsin. Hangi suçlu ya? Kendini inkar ediyor adam. Adliyeden vermişin temiz kağıdına, aday olmuş. O günden bugüne bir şey yok. Bir iddian var, iddianamesi yok. Ortada suçlu varmış gibi. "Yapamazsın, asamazsın." Hadi bakalım ben asacağım. Akın Gürlek gelsin indirsin. Zavallı polislere, gariban adamlara verecek kanunsuz emri oradan bir amir. "Hadi bakalım bizim emekçilerle indirirsin, indirmezsin." Ayıp bir şey ya. Sayın, Sayın Özer bir... Tepemin tasını attırmasın, giderim odasının kapısına asarım. Giderim odasının kapısına asarım Ekrem Bey'in resmini yani. Tepemin tasını attırmasın. Arsızlığın da bir limiti var" dedi.