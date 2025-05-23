BIST 9.356
DOLAR 39,03
EURO 44,36
ALTIN 4.223,44
GÜNCEL

Özgür Özel'den Akın Gürlek'e pankart tepkisi: Tepemin tasını attırmasın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li tutuklu belediye başkanlarının afişlerinin toplatılması talimatına sert tepki göstererek, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li tutuklu belediye başkanlarının pankart ve afişlerinin toplatılması yönünde İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı göndermesine de tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e tepki göstererek,"Suçu ve suçluyu övmeye girermiş Ekrem İmamoğlu'nun pankartını asmak veya metroda sesini duymak. Hani metro duraklarında Ekrem İmamoğlu'nun sesini duymak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani gerçekten insan utanıyor, utanıyor bu yaptıklarını. Başkanım biz asalım, gelsinler indirsinler. Ben asacağım şimdi gidip o bayrağı. Hadi gelsin indirsin. Hangi suçlu ya? Kendini inkar ediyor adam. Adliyeden vermişin temiz kağıdına, aday olmuş. O günden bugüne bir şey yok. Bir iddian var, iddianamesi yok. Ortada suçlu varmış gibi. "Yapamazsın, asamazsın." Hadi bakalım ben asacağım. Akın Gürlek gelsin indirsin. Zavallı polislere, gariban adamlara verecek kanunsuz emri oradan bir amir. "Hadi bakalım bizim emekçilerle indirirsin, indirmezsin." Ayıp bir şey ya. Sayın, Sayın Özer bir... Tepemin tasını attırmasın, giderim odasının kapısına asarım. Giderim odasının kapısına asarım Ekrem Bey'in resmini yani. Tepemin tasını attırmasın. Arsızlığın da bir limiti var" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Türkiye'nin doğurganlık hızında tarihi düşüş! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bu bir felaket' dedi
Türkiye'nin doğurganlık hızında tarihi düşüş! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bu bir felaket' dedi
Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya'yı bıçaklayan kız bakın kim çıktı
Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya'yı bıçaklayan kız bakın kim çıktı
Gençlerde kanser vakaları artıyor! Doç. Dr. Melih Şimşek değerlendirdi
Gençlerde kanser vakaları artıyor! Doç. Dr. Melih Şimşek değerlendirdi
İş insanı İnan Kıraç hastaneden kaçırıldı mı? Koç Hastanesi'nden açıklama
İş insanı İnan Kıraç hastaneden kaçırıldı mı? Koç Hastanesi'nden açıklama
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı
Nedim Şener'den Ruşen Çakır'a cevap: Yanlış hatırlıyorsun, gülüşüm eksik olmadı
Nedim Şener'den Ruşen Çakır'a cevap: Yanlış hatırlıyorsun, gülüşüm eksik olmadı
TUSAŞ, KAAN'ın yeni test görüntülerini paylaştı
TUSAŞ, KAAN'ın yeni test görüntülerini paylaştı
Okul bahçesinde saniye saniye dehşet! Arkadaşını bıçaklayıp kaçtı
Okul bahçesinde saniye saniye dehşet! Arkadaşını bıçaklayıp kaçtı
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kadınlara özel banklardan erkek kovaladı
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kadınlara özel banklardan erkek kovaladı
Merzifon'da zabıtalarla engelli kişi arasında yaşanan arbedeye ilişkin soruşturma
Merzifon'da zabıtalarla engelli kişi arasında yaşanan arbedeye ilişkin soruşturma
Bursa'nın Gemlik ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Neden Merkeze Çekildi?
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Neden Merkeze Çekildi?