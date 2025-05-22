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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kadınlara özel banklardan erkek kovaladı

ÇORUM Belediyesi, kent merkezinde yer alan bazı parklarda yalnızca kadınlara ayrılmış banklar yerleştirerek yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Söz konusu uygulamanın ilk örneği, Ulu Cami karşısında yakın zamanda açılan bir parkta görüldü. Parkın belirli bir bölümüne yerleştirilen bankların yanına “Bu banklar hanımefendilere ayrılmıştır. Lütfen öncelik tanıyın” ibaresi bulunan tabelalar asıldı. Ancak uygulamayı erkekler takmadı, başkan devreye girdi.

ÇORUM Belediyesi, kent merkezinde yer alan bazı parklarda yalnızca kadınlara ayrılmış banklar yerleştirerek yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Kadınlara özel banklar kent merkezine konumlandırıldı. Yanlarına da 'hanımefendilere ayrılmıştır' tabelası konuldu. Ancak erkekler bunu takmadı. 

Başkan durumu görünce devreye girdi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, erkekleri görünce yanlarına gidip onları kaldırdı. Halil İbrahim Aşgın, bu anların videosunu da sosyal medya hesabından "Yazıyı mı büyütsek, bankları pembeye mi boyasak. Tarihi Çorum Meydanı'nda kadınlarımız için ayırdığımız banklar, SADECE HANIMEFENDİLERİN Çorum'un centilmen beyefendilerinin bilgisine. Diğer tüm bankları herkes kullanabilir" diyerek paylaştı.  

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