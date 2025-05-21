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FENERBAHÇE

Ali Koç’un dernek baskınına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un gece yarısı Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne gerçekleştirdiği baskına ait görüntüler ortaya çıktı

Ali Koç, istifasını isteyen Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne gece yarısı baskın yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı. 

Ne olmuştu?

 Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, dikkat çeken bir adım atarak Başkan Ali Koç’u istifaya çağırdı ve olağanüstü seçimli genel kurul için resmi imza kampanyası başlattığını duyurmuştu. 

Dernek Başkanı Emrah Tünay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kulübün sadece sportif değil, mali ve idari açıdan da büyük yaralar aldığını vurguladı. Tünay açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: 

“Bu tabloya sessiz kalan değil; yıllardır umutla bekleyen, hayal kırıklığı yaşayan taraftarın sesi olmak zorundayız. Umudun tükendiği, güvenin sarsıldığı bu dönemde artık susmak değil, sorumluluk alma zamanıdır. Bu bilinçle, kulübümüzün geleceğini kurtarmak adına olağanüstü genel kurul kararı alınması için imza kampanyasını başlatıyoruz.”

Ali Koç derneğe gitti

Gecenin ilerleyen saatlerinde yaşanan gelişme ise adeta şok etkisi yarattı. Başkan Ali Koç, Genel Sekreter Burak Kızılhan ve yönetici Can Gebetaş ile birlikte, imza kampanyasının merkezine dönüşen Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne gece yarısı baskın yaptı.

Bu yaşananlar sonrası karşılıklı açıklamalarla o gün neler yaşandığına ilişkin  bilgiler verilmişti.

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