Tiroid hastalıkları göz sağlığını tehdit ediyor!

Tiroid hastalığı göz sağlığı ile doğrudan ilişki içerisinde. Medipol Sağlık Grubu’ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Didem Serin, tiroid hastalıklarının gözde ortaya çıkardığı bulgulara dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Sigara kullanımının hastalığın seyrini olumsuz etkilediğine vurgu yapan Prof. Dr. Serin, erken teşhisin önemine değindi.

Tiroid ve göz sağlığı arasındaki ilişki çoğu zaman göz ardı edilse de bazı tiroid hastalarında gözde ciddi bulgular ortaya çıkabiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Didem Serin, tiroid hastalıklarının göz sağlığı üzerindeki etkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle sigara kullanımının göz bulgularını ağırlaştırabileceğini belirten Prof. Dr. Serin, tedavi sürecinde düzenli kontrollerin hayati önem taşıdığına vurgu yaptı.

TİROİD VE GÖZ SAĞLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Tiroid hastalıklarının gözde çeşitli bulgularla ortaya çıkabileceğini ifade eden Prof. Dr. Didem Serin, bu bulguların şiddetinin kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini belirtti. “Bazı hastalarımızda gözde ileri çıkma, şaşılık, kapakta açılma, gözü kapatamama, kızarıklık, sulanma ve batma gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu bulgular sadece Graves hastalığında değil, nadiren diğer tiroid hastalıklarında da gözlemlenebiliyor” dedi. Tiroid hastalarında göz bulgularının ortaya çıkmasında sigaranın büyük bir risk faktörü olduğunu belirten Prof. Dr. Serin, “Sigara içen hastalarda göz bulguları çok daha ağır seyredebiliyor. Tedavi gerektiğinde ise cevap verme oranı oldukça düşük olabiliyor” diye konuştu. Hastaların sigarayı mutlaka bırakmaları gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Serin, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin de önem taşıdığını söyledi.

KONTROL VE TEDAVİ SÜRECİ



Tiroid hastalarında düzenli göz kontrollerinin önemine değinen Prof. Dr. Serin, hastaların göz bulguları hissettiklerinde mutlaka göz doktoruna başvurmalarını önerdi. “Bazı hastalarımızda kortikosteroid tedavisi gerekebiliyor. Tedavi sürecini hastayla detaylı bir şekilde konuşmak önemli. Çünkü bazı hastalarda ek tedavi yöntemlerine de ihtiyaç duyabiliyoruz” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Serin, ilaç tedavisine yanıt vermeyen vakalarda bazen acil cerrahi müdahale gerekebileceğine dikkat çekti. Gözde içeri doğru alınma, kapak düzeltilmesi veya şaşılık gibi kalıcı göz bozukluklarının cerrahi yöntemlerle düzeltilebileceğini ifade eden Prof. Dr. Serin, erken teşhis ve düzenli takibin tedavi başarısında büyük rol oynadığını belirtti.