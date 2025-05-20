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Muğla Fethiye'de benzin istasyonunda kadın döven 3 erkek yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde genç bir kadının akaryakıt istasyonunda darp edildiği görüntüler kamuoyunda infiale neden oldu. Vahim olayın ardından harekete geçen emniyet, 3 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethiye'de bir akaryakıt istasyonunda P.D. (46) isimli kadın, S.S. (21), H.A. (20) ve T.A. (22) tarafından darp edildi. Olayın ardından harekete geçen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şahıs, adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler, cezaevine gönderildi.

Muğla Valiliği'nden açıklama
Muğla Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Yaşanan bu menfur olayda mağdur olan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bilinmelidir ki, Muğla'da kadına yönelik şiddete asla müsamaha gösterilmemektedir. Kadına yönelik her türlü şiddet davranışının karşısında devletimizin kararlı duruşu vardır" denildi.

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