AK Parti'nin masasındaki son anket nasıl? Eyyüp Kadir İnan son oranı açıkladı

AK Partili Kadir İnan, TV100'de katıldığı canlı yayında AK Parti'nin oy oranını açıkladı. Özellikle AK Parti dışındaki partilerin 31 Mart Yerel Seçimleri öncesindeki oy oranlarına tekrar geri döndüğünü ifade eden Eyyüp Kadir İnan, “Biz sürekli birden fazla firmaya anket yaptırıyoruz. Mahalle temsilcilerimizin bize iletmiş olduğu kanaatler de çok hakim. Birden fazla teyitler aldığımız durumlar oluyor.” ifadelerini kullandı.

AK Partili Kadir İnan, TV100'de katıldığı canlı yayında AK Parti'nin oy oranını açıkladı. Özellikle AK Parti dışındaki partilerin 31 Mart Yerel Seçimleri öncesindeki oy oranlarına tekrar geri döndüğünü ifade eden Eyyüp Kadir İnan, “Biz sürekli birden fazla firmaya anket yaptırıyoruz. Mahalle temsilcilerimizin bize iletmiş olduğu kanaatler de çok hakim. Birden fazla teyitler aldığımız durumlar oluyor.” ifadelerini kullandı.