BIST 9.668
DOLAR 38,85
EURO 43,37
ALTIN 4.001,01
GÜNCEL

AK Parti'nin masasındaki son anket nasıl? Eyyüp Kadir İnan son oranı açıkladı

AK Partili Kadir İnan, TV100'de katıldığı canlı yayında AK Parti'nin oy oranını açıkladı. Özellikle AK Parti dışındaki partilerin 31 Mart Yerel Seçimleri öncesindeki oy oranlarına tekrar geri döndüğünü ifade eden Eyyüp Kadir İnan, “Biz sürekli birden fazla firmaya anket yaptırıyoruz. Mahalle temsilcilerimizin bize iletmiş olduğu kanaatler de çok hakim. Birden fazla teyitler aldığımız durumlar oluyor.” ifadelerini kullandı.

AK Partili Kadir İnan, TV100'de katıldığı canlı yayında AK Parti'nin oy oranını açıkladı. Özellikle AK Parti dışındaki partilerin 31 Mart Yerel Seçimleri öncesindeki oy oranlarına tekrar geri döndüğünü ifade eden Eyyüp Kadir İnan, “Biz sürekli birden fazla firmaya anket yaptırıyoruz. Mahalle temsilcilerimizin bize iletmiş olduğu kanaatler de çok hakim. Birden fazla teyitler aldığımız durumlar oluyor.” ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Türk Dünyası Ozanlar Şöleni ve Ali Ekber Çiçek adına Aşık Edebiyatı konseri gerçekleştirildi
Türk Dünyası Ozanlar Şöleni ve Ali Ekber Çiçek adına Aşık Edebiyatı konseri gerçekleştirildi
Parkinson hastaları dikkat! Uzmanlardan parkinson için bakla uyarısı
Parkinson hastaları dikkat! Uzmanlardan parkinson için bakla uyarısı
Düğün konvoyundakiler ambulansa yol vermedi! Bakan Yerlikaya yeni düzenlemeye dikkat çekti
Düğün konvoyundakiler ambulansa yol vermedi! Bakan Yerlikaya yeni düzenlemeye dikkat çekti
İsrail asıllı şarkıcı Linet'ten yardım çığlığı! Can güvenliğim yok
İsrail asıllı şarkıcı Linet'ten yardım çığlığı! Can güvenliğim yok
Fahrettin Altun’dan küresel adalet ve barış vurgusu
Fahrettin Altun’dan küresel adalet ve barış vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile küçük çocuk arasında güldüren konuşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile küçük çocuk arasında güldüren konuşma
İnsansız deniz aracı PİRANA göreve hazır
İnsansız deniz aracı PİRANA göreve hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron'un el sıkışma anları gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron'un el sıkışma anları gündem oldu
Bursa'da apartman bahçesinde yılan paniği
Bursa'da apartman bahçesinde yılan paniği
İETT otobüsünden akan mazot nedeniyle çok sayıda araç kaza yaptı
İETT otobüsünden akan mazot nedeniyle çok sayıda araç kaza yaptı
Diyarbakır'da firari hükümlü saklandığı bazanın altında yakalandı
Diyarbakır'da firari hükümlü saklandığı bazanın altında yakalandı
Bakan Bayraktar duyurdu! Karadeniz gazında müjdeli haber yolda
Bakan Bayraktar duyurdu! Karadeniz gazında müjdeli haber yolda