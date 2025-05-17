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İnsansız deniz aracı PİRANA göreve hazır

Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE), düşman deniz hedeflerini imha etmek amacıyla geliştirilen kamikaze insansız deniz aracı PİRANA KİDA'nın göreve hazır olduğunu duyurdu.

Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE), İnsansız Deniz Aracı PİRANA KİDA'nın göreve hazır olduğunu açıkladı.

'PİRANA KİDA DÜŞMAN GEMİLERİNE ZARAR VERİR, ÜS BÖLGELERİNE SIZAR'

MKE'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "MKE Kamikaze İnsansız Deniz Aracı 'PİRANA', tespit edilen düşman deniz hedeflerini yok etmek üzere MKE’nin ileri teknoloji harp başlığı ve tapa tasarlama yeteneği ile üretildi. Asimetrik harp için düşük maliyetli, yüksek etkili çözüm sunan ve OTONOM olarak ya da uzaktan operatör yönetimiyle hedefe çarpıp patlayan PİRANA KİDA, düşman gemilerine zarar verir. Limanlara, üs bölgelerine sızar. Donanma için etkili taarruz sağlar" denildi.

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