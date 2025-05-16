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DÜNYA

Arnavutluk Başbakanı Rama mevkidaşı Meloni'yi diz çökerek karşıladı

Arnavutluk Başbakanı Edin Rama, Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılan 6'ncı zirvesine katılan İtalya Başbakanı Meloni'yi kırmızı halıda diz çökerek karşıladı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 6'ncı zirvesi Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenleniyor.

Zirve öncesi karşılama törenine Arnavutluk Başbakanı Edin Rama'nın hareketi damga vurdu.

Arnavutluk Başbakanı Rama, İtalya Başbakanı Meloni'yi kırmızı halıda diz çökerek karşıladı.

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