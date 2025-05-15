Motosiklet hırsızının kimliği şaşırttı! Kılık değiştirdiği anlar kameraya yansıdı

İstanbul'da Şişli'de Y.Ü.Ö'nün motosikletinin çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikletin Y.Ü.Ö'nün komşusu tarafından çalındığını tespit etti. Görüntülerde, şüphelinin motosikletle uzaklaşmasının ardından tenha bir sokakta durarak kıyafet değiştirmesi yer aldı. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Y.Ü.Ö'nün Şişli'deki evinin önünden motosikletinin çalınmasına ilişkin yapılan çalışmada, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliği tespit edildi. Hırsız, Y.Ü.Ö'nün komşusu M.A. (26) çıktı.

Sorgulamasında 2 adli sicil kaydı bulunan şüpheli M.A. (26), gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada şüphelinin evin önünde park halindeki motosikleti çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin motosikletle uzaklaşmasının ardından tenha bir sokakta durarak kıyafet değiştirmesi yer aldı. Şüphelinin, başka bir hırsızlık yapmak için kıyafetini değiştirdiği öğrenildi.