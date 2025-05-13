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Ruşen Çakır'dan dikkat çeken 'İmamoğlu' sözleri: Önümüzdeki döneme damga vuracak

Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde PKK’nın silah bırakması tarihi bir dönüm noktası olurken, gazeteci Ruşen Çakır sürecin yeni siyasal aktörünün Ekrem İmamoğlu olabileceğini savundu. Zafer Şahin ise Çakır’ın bu yorumunu “beyin yakan analiz” olarak değerlendirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk adımı ile başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir eşik aşıldı.

40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olarak beslenen terör, PKK'nın silah bırakmasıyla artık gündemden düşüyor.

Türkiye, Irak, Suriye ve İran dahil, Orta Doğu'da kartların adeta yeniden karılması anlamına gelen bu gelişme, siyasetçilerden gazetecilere, birçok kesimde tarafından farklı şekillerde yorumlanmaya devam ediyor.

RUŞEN ÇAKIR'DAN BİR GARİP "İMAMOĞLU" ÇIKARIMI

Gazeteci Ruşen Çakır, YouTube kanalında yayımladığı son analiz videosunda Türkiye’nin siyasal anlamda kritik bir eşiği geride bıraktığını söyledi. “Artık siyasetin yönü değişiyor” diyen Çakır, 19 Mart sonrası dönemde, alışkanlık haline gelen ‘önce Erdoğan’a bakma’ refleksinin zayıflamaya başladığını savundu.

Çakır, önümüzdeki siyasi sürece damgasını vuracak ismin ise Ekrem İmamoğlu olacağını iddia etti. Ancak bu etkinin sürdürülebilir olması için İmamoğlu’nun, yeni dönemin ruhunu doğru okuyup buna uygun bir strateji geliştirmesi gerektiğinin de altını çizdi.

ZAFER ŞAHİN: "BEYİN YAKAN ANALİZ"

Gazeteci Zafer Şahin de sosyal medya hesabından, meslektaşının yorumunu beyin yakan analiz olarak paylaştı:

"Bu ülkede bir Ruşen Çakır realitesi var… Şu beyin yakan analizi yapacak başka gazeteci var mı azizim!! Helal olsun…"

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