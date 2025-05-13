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DÜNYA

Donald Trump, Suudi Arabistan'da kendisine ikram edilen kahveyi içmedi

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'a geldi. Trump burada kendisine ikram edilen kahveyi içmedi.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Başkanı Donald Trump ve beraberindeki heyetler, Yemame Sarayı'ndaki Kraliyet Divanı'nda bir araya geldi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Trump’ı Riyad’daki Yemame Sarayı’nda Kraliyet Divanı'nda resmi bir törenle karşıladı.

ABD Başkanı Trump’ın beraberindeki heyette, çok sayıda ABD’li yetkilinin yanı sıra, küresel iş dünyasının önde gelen isimleri de yer aldı.

Karşılama sonrasında iki lider arasında kısa bir görüşme gerçekleşti. Görüşmeye ait görüntüler, Suudi Arabistan’ın resmi kanalı El-İhbariye tarafından yayımlandı. Trump'ın kendisine ikram edilen kahveyi içmemesi dikkat çekti.

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