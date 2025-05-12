BIST 9.661
DOLAR 38,77
EURO 43,12
ALTIN 4.028,19
GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay’ın 157. Kuruluş Yıldönümü Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen Danıştay’ın 157. Kuruluş Yıldönümü Töreni'nde açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapanın yanına kar kalıyor' türü ön kabullerin her ne sebeple olursa olsun toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Hukuka, nizama, kanunlara uyan vatandaşlarımızın hak ve hukukunun korunması noktasında kararlıyız. Bundan en küçük bir taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suç işleyenlerin, suçta kibirlenenlerin, kendini yasadan, devletten üstün görenlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Onca ihanetten sonra bile devlete, millete ve demokrasimize pusu kurmaktan vazgeçmeyen FETÖ'yle mücadelemiz güçlenerek devam edecektir." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargı mensuplarımızın kimi zaman ailelerini ve çocuklarını da işin içine katarak hedef gösterilmesi, meydanlarda yuhalatılması büyük bir sorumsuzluktur." diye konuştu.

Erdoğan, "Nezaket kuralları korunarak eleştiriler yapılabilir ama eleştiri bahanesiyle kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Amasya'daki deprem güvenlik kameralarına yansıdı
Amasya'daki deprem güvenlik kameralarına yansıdı
Diyarbakır'da halk PKK'nın fesih kararını halay çekerek böyle kutladı
Diyarbakır'da halk PKK'nın fesih kararını halay çekerek böyle kutladı
Macron uyuşturucu kullanıyor iddiası! Trendeki görüntüler çok konuşuldu, Elysee Sarayı sessizliğini bozdu
Macron uyuşturucu kullanıyor iddiası! Trendeki görüntüler çok konuşuldu, Elysee Sarayı sessizliğini bozdu
İstanbul'da otomobil takla attı, yaya kaldırıma çıkarak kurtuldu: O anlar kamerada
İstanbul'da otomobil takla attı, yaya kaldırıma çıkarak kurtuldu: O anlar kamerada
Dolandırıcılık şebekesine yönelik 17 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya açıkladı: 73 şüpheli tutuklandı
Dolandırıcılık şebekesine yönelik 17 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya açıkladı: 73 şüpheli tutuklandı
MSB paylaştı: Bayraktar TB3 TCG Anadolu'ya başarıyla indi
MSB paylaştı: Bayraktar TB3 TCG Anadolu'ya başarıyla indi
Macron ve Merz'in panik anları! Uyuşturucu mu kullandılar?
Macron ve Merz'in panik anları! Uyuşturucu mu kullandılar?
Skandal görüntü! Maç sonu başkandan teknik direktöre sahada azar
Skandal görüntü! Maç sonu başkandan teknik direktöre sahada azar
Beşiktaş olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi
Beşiktaş olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi
Antalya'da bir kişinin darbedilmesine ilişkin iki polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Antalya'da bir kişinin darbedilmesine ilişkin iki polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü 57 kişinin yaralandığı metrobüs kazası araç içi kamerasında
Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü 57 kişinin yaralandığı metrobüs kazası araç içi kamerasında
AK Parti'den 'Anneler Günü'ne özel video
AK Parti'den 'Anneler Günü'ne özel video