Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay’ın 157. Kuruluş Yıldönümü Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen Danıştay’ın 157. Kuruluş Yıldönümü Töreni'nde açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapanın yanına kar kalıyor' türü ön kabullerin her ne sebeple olursa olsun toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Hukuka, nizama, kanunlara uyan vatandaşlarımızın hak ve hukukunun korunması noktasında kararlıyız. Bundan en küçük bir taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suç işleyenlerin, suçta kibirlenenlerin, kendini yasadan, devletten üstün görenlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Onca ihanetten sonra bile devlete, millete ve demokrasimize pusu kurmaktan vazgeçmeyen FETÖ'yle mücadelemiz güçlenerek devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargı mensuplarımızın kimi zaman ailelerini ve çocuklarını da işin içine katarak hedef gösterilmesi, meydanlarda yuhalatılması büyük bir sorumsuzluktur." diye konuştu.

Erdoğan, "Nezaket kuralları korunarak eleştiriler yapılabilir ama eleştiri bahanesiyle kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz." dedi.