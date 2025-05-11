Antalya'da bir kişinin darbedilmesine ilişkin iki polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Antalya'da bir kişinin darbedilmesine ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrasında harekete geçildi. İki polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı ve haklarında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. İşte Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama...

Antalya'da bir kişinin darbedilmesine ilişkin iki polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı ve haklarında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"11 Mayıs 2025 günü ilimizde, Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görev yapan personelin, bir şahsa yönelik darp eyleminde bulunduklarına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ilgili personel ivedilikle görevden uzaklaştırılmış olup haklarında idari soruşturma başlatılmıştır."