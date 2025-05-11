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AK Parti'den 'Anneler Günü'ne özel video

AK Parti, Anneler Günü'nü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile bilim, sanat ve spor dünyasından önemli isimlerin annelerinin fotoğraflarının yer aldığı videoyla kutladı.

Partinin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Hayallerimizin mimarı, hayatımızın ilhamı olan tüm annelerimizin günü kutlu olsun." ifadesi kullanıldı.

Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın annesi Meryem Sancar, sanatçılar Ajda Pekkan'ın annesi Nevin Pekkan, Türkan Şoray'ın annesi Meliha Sav, Barış Manço'nun annesi Rikkat Uyanık, milli sporcular Mete Gazoz'un annesi Meral Gazoz, Buse Naz Sürmeneli'nin annesi Songül Sürmeneli ile giyilebilir teknolojiyi geliştiren bilim insanı Canan Dağdeviren'in annesi Münevver Dağdeviren yer aldı.
Muhabir:Mümin Altaş

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