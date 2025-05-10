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Çanakkale'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı

Çanakkale'de yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralılar bulunuyor.

Çanakkale Truva Turizm'e ait, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, Ayvacık-Ezine kara yolunda, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen odun yüklü kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, kazada ölü ve yaralılar bulunuyor.


Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

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