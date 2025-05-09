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Hakan Fidan: Suikast girişimine uğradım, zehirlendim

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 24 TV’de yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıl önce suikast girişimine uğradığını ve kendisine ağır arsenik ile cıva verildiğini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın kongresini topladığını ve çok önemli kararlar alındığını duyurmasının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 24 TV'de süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Fidan, "Suikast girişimine uğradım. Ağır arsenik ve civa verildi, zehirlendim" dedi.

İşte Bakan Fidan'ın o sözleri:

“SUİKAST GİRİŞİMİNE UĞRADIM, ZEHİRLENDİM”

5 yıl önce zehirlendiğini belirten Bakan Fidan, düşman ülkeyi işaret ederek, "Fiziken de suikaste maruz kaldık, zehirlendik, tedavi de gördük. Karakter suikastına sürekli maruz kalıyoruz, bu kavganın bir parçası. Bana ağır arsenik ve cıva verildi. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı. 4-5 sene oldu" ifadelerini kullandı.

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