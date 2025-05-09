Temel çifti devlete güvendi, hayatları değişti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Güngören Belediyesi iş birliğiyle yapılan Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Kenan ve Habibe Temel çifti, yeni evlerine kavuştu. Bakan Murat Kurum, yeni evlerine kavuşan Kenan-Habibe Temel çiftinin görüntülerini paylaşarak kentsel dönüşüm çağrısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, projenin ilk 3 etabının tamamlandığı, 1179 konut ve 43 ticari ünitenin inşa edildiği ve 4'üncü etap çalışmaları kapsamında da 743 konut ve 37 iş yerinin inşasının sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada beyanlarına yer verilen Kenan-Habibe Temel çifti, eski evlerinin dönüşüme girmemiş olsaydı 6,2'lik depremde yıkılabilecek kadar kötü durumda olduğunu belirtti.

Kenan Temel, önceki yaşadıkları evin paslanmış ve demirlerinin çürük olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Evleri alçıyla sıvıyordum, 5-10 gün sonra bir bakıyordum yine açılmıştı. Sonra dönüşüme karar verdik. 6,2'lik depremde de rahat rahat evimizde oturduk. Dönüştürmeseydik yıkılırdı. Şimdi kafamız rahat. 7-8 şiddetinde deprem olsa da evimden çıkmam Allah'ın izniyle."

Uzun vadeli ödeme planıyla kentsel dönüşümden yararlandıklarını belirten Temel, İstanbullulara dönüşüm çağrısı yaptı.

Kenan Temel'in eşi Habibe Temel de eski evlerinde risk içinde yaşadıklarını ve kentsel dönüşümle sağlam bir yuvaya kavuştuklarını belirtti.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Murat Kurum da yeni evlerine kavuşan Kenan-Habibe Temel çiftinin görüntülerini paylaşarak kentsel dönüşüm çağrısı yaptı.

Kurum, "Kenan ağabeyimiz devletine güvendi, hayatı değişti. Demirleri çürüyen evi yerine şimdi sağlam, güvenli yuvasında huzurla oturuyor. Gelin hep birlikte deprem kabuslarımıza son verelim." ifadelerini kullandı.