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POLİTİKA

Devlet Bahçeli Sırrı Süreyya Önder'i böyle sevdi fotoğrafını görünce okşadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 99 gün sonra Meclis'e geçtiğimiz günlerde vefat eden Sırrı Süreyya Önder için gitti. Devlet Bahçeli, taziyesine katıldığı Sırrı Süreyya'yı fotoğrafından sevdi.

Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle evinde istirahat eden MHP lideri Devlet Bahçeli, 99 gün sonra Meclis'e Sırrı Süreyya Önder'i anma töreni için geldi.

Sırrı Süreyya Önder'i fotoğrafından sevdi

Devlet Bahçeli Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninde onu fotoğrafını görünce oraya gitti. Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını okşayan Devlet Bahçeli bu görüntüleri ile gündem oldu. 

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