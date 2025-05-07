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YEREL

Yediği şeker boğazına kaçtı! Öğrenci ölümle burun buruna geldi: İşte o anlar...

Heimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardı. Isparta'da okulda boğazına şeker parçası kaçan öğrenciye öğretmen müdahale etti. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, öğretmen Gözde Batmaz Akın, herkesin ilk yardım eğitimi alması gerektiğini söyledi.

Selahattin Seçkin İlkokulu'nda 30 Nisan'da 1. sınıf öğrencisi Eylül Yavuz, yediği şekerin boğazına kaçması sonucu nefes alamamaya başladı.

Panikle sınıfa doğru koşan minik Eylül, öğretmeni Gözde Batmaz Akın'dan yardım istedi. Durumu fark eden Akın, zaman kaybetmeden Heimlich manevrasını uygulayarak öğrencisinin nefes almasını sağladı.

"Bakanlığın düzenlediği uygulamalı ilk yardım eğitimine katılmıştım"

Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Akın, öğrencinin sınıfa koşarak girdiğini söyledi.

Çocuğun derse geç kaldığını sandığını belirten Akın, "Elini boğazına götürüp nefes alamadığını görünce hemen müdahale ettim. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlere yönelik düzenlediği uygulamalı ilk yardım eğitimine katılmıştım. Eğitimde öğrendiğim gibi Heimlich manevrasını tereddütsüz uyguladım. Cismin dışarı çıktığını görünce büyük rahatlama yaşadım. Öğrencimin yeniden nefes aldığını görünce dünyalar benim oldu." diye konuştu.

İlk yardım eğitimlerinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Akın, "Bu olay bir kez daha gösterdi ki herkesin temel ilk yardım bilgilerine sahip olması gerekiyor. Hızlı ve doğru müdahale hayat kurtarabilir." dedi.

Yaşadığı korkuyu dile getiren Eylül Yavuz ise "Boğazımda şeker kalmıştı, nefes alamıyordum. Öğretmenim beni kurtardı. Ona çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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