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Sevim Emre yalı komşusuyla kavganın sebebini izah ederken daha beter etti

Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre yalı komşusu kavgası ile medyaya düştü. Sevim Emre ile komşusu arasındaki kavganın sebebi kedi çıktı. Sevim Emre yaptığı açıklama ile olayın sebebini izah ederken, ittirdiği kişinin komşusu değil yanında çalışan kadın olduğunu açıkladı.

Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı olarak bilinen Sevim Emre , yalı kavgası ile gündeme geldi. Komşusu ile kavga ederken videoyu alınan Sevim Emre, tartışmanın alevlendiği noktada birini şiddetli bir şekilde ittiriyordu. İlk video yayınlandığında bunun yalı komşusu olduğu sanılmıştı. 

Yalı komşusunu değil hizmetlisini ittirmiş

2. Sayfa'ya konuşan Sevim Emre kavganın sebebini ve fiziki müdahalede bulunduğu kişinin kim olduğunu izah etti. Sevim Emre kavganın kedilerden çıktığını belirterek 'Komşumla kavga etmedim'" dedi. Sevim Emre görüntülerde itip kaktığı kişinin komşusu değil evinde çalışan yardımcısı olduğunu söyledi. 

Fotoğrafta pembe kıyafetli olan Sevim Emre, yeşil kıyafetli olan yanında çalışan kadını, siyah kıyafetli de yalı komşusu

Sevim Emre'nin olay görüntülere ilişkin izahı şöyle;

-1 yıldır baktığım kedi ve yavruları kaybolunca komşuya bunu sormaya gittim. Epeydir yoklar ve bu yüzden çok ağladım. O hanımefendi bana ‘Bahçemde kedi istemiyorum’ diye karşılık verdi.

-İki medeni insan gibi konuşurken evdeki yardımcım geldi. Kolumdan çekiştirince ona sinirlendim. Komşumla kavga ettiğim doğru değil

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