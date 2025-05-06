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Pençe-kilit bölgesindeki mağarada çok sayıda silah ele geçirildi mehmetçik görüntü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini, çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan bir mağara daha teröristlerden temizlendi. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede ele geçirilen malzemeler ise şu şekilde sıralandı:

"7 bin 500 adet 12,7 milimetre Doçka makineli tüfek ve Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 6 bin 480 adet 5,45 milimetre piyade tüfeği mühimmatı, 2 bin 200 adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 1600 adet 5,56 milimetre piyade tüfeği mühimmatı, 100 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 geri tepmesiz top mühimmatı, 20 antipersonel mayın, 19 piyade tüfeği şarjörü, 5 silah üstü/el dürbünü, 2 lazermetre, 200 fünye, 500 elektrolit, 1 radyo, 1 powerbank, 1 kulaklık, çeşitli ebatlarda doküman, çeşitli ebatlarda dürbün çantaları."

Paylaşımda ayrıca, söz konusu mağaraya ve ele geçirilen malzemelere ilişkin görüntüler de yer aldı.

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