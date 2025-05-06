Canlı yayında Sırrı Süreyya Önder tartışması! Merdan Yanardağ ve Emre Kongar atıştı

Tele 1 kanalında yayınlanan "18 Dakika" programında tansiyon yükseldi. Merdan Yanardağ ve Emre Kongar arasında Sırrı Süreyya Önder üzerinden tartışma çıktı. Kongar Önder'in Kürt kimliği üzerinden siyaset yaptığını belirtti. Yanardağ, Kongar'ın sözlerine karşı çıkarak, "Önyargılara siz de kapılmışsınız" dedi.

Tele 1 kanalında yayınlanan "18 Dakika" programında Merdan Yanardağ ve Emre Kongar arasında tartışma yaşandı.

3 Mayıs'ta vefat eden Önder'in siyasi kimliği, cenaze töreni ve senaristi olduğu öğrenilen "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmi üzerinden yaşanan tartışmada Kongar, filmin içeriği ile Sırrı Süreyya Önder'in siyasi söylemleri arasında bir uyuşmazlık olduğunu ifade etti.

"Bu durum çelişki değil"

Yanardağ ise, Sırrı Süreyya Önderin çok yönlü bir sanatçı ve siyasetçi olduğunu ve bu durumun bir çelişki olarak algılanmaması gerektiğini savundu.

Kongar, "Kürt kimliği üzerinden siyaset yapan bir partinin yönetim kadrosunda ve onun temsilcisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde meclis başkan vekili olma konumuna gelme şerefine erişmiş, 'ben Cumhuriyetin ne hayrını gördüm' diyor ve Abdullah Öcalan için de babam gibi bir insan diyor." ifadelerini kullandı.

"Önyargılara siz de kapılmışsınız"

Kongar'ın bu sözlerine Yanardağ şöyle yanıt verdi:

Sosyal medyada yayılan önyargılara siz de kapılmışsınız. Filmi lütfen izleyin Önder'in tabutu Türk Bayrağı'na sarıldı. Kimse itiraz etmedi. Siz bir lafa takılıyorsunuz.

Tartışmanın devamında Merdan yanardağ Önder'in tabutu Türk Bayrağına sarıldı kimse itiraz etmedi söylemine karşı cevap veren Emre Kongar, "Tabi kimse itiraz etmedi. Çünkü Kürt oylarını istiyor iktidar" ifadelerini kullandı.