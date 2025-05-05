BIST 9.127
DOLAR 38,58
EURO 43,84
ALTIN 4.113,40
GÜNCEL

Bahar Aksu'yu öldüren katil eski eş trafiğe takılınca kaçamadı

İSTANBUL Şişli'de Bahar Aksu'yu öldüren eski eşi ile arkadaşları Silivri'de yakalandı. Katil ile zanlıların bulunduğu araç trafiğe takılınca polis onları böyle aldı...

Şişli'de Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde Bahar Aksu (34) işe gittiği sırada eski eşi R.E. (37) ve arkadaşı S.S. (35) tarafından 17 LT 343 plakalı araca zorla bindirilerek kaçırılmak istendi. R.E. araca binmemek için direnen eski eşini silahla vurarak ağır yaraladı. Şüpheli R.E, olay yerinden yaya olarak kaçarken ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Aksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Söz konusu aracı kullanan S.S'nin yanı sıra yanında bulunan S.Y. (33) ile A.B. (44) Silivri'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne getirildi.
Şüphelinin yakalanma anı trafikte aracıyla seyreden başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Irak'ta PKK mağarasına kilit vuruldu çarpıcı görüntüler paylaşıldı
Irak'ta PKK mağarasına kilit vuruldu çarpıcı görüntüler paylaşıldı
Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti defalarca ateş etti korkunç görüntüler ortaya çıktı
Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti defalarca ateş etti korkunç görüntüler ortaya çıktı
Özgür Özel'i yumruklayan Selçuk Tengioğlu'nun yeni görüntüsü! Saldırı öncesi otelde kalmış
Özgür Özel'i yumruklayan Selçuk Tengioğlu'nun yeni görüntüsü! Saldırı öncesi otelde kalmış
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay Survivor göndermesi! Mourinho'nun biletini kestiler
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay Survivor göndermesi! Mourinho'nun biletini kestiler
Fenerbahçe yenildi taraftar çıldırdı Samandıra'da taraftar böyle isyan etti
Fenerbahçe yenildi taraftar çıldırdı Samandıra'da taraftar böyle isyan etti
Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder, esprili kişiliğiyle anıldı
Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder, esprili kişiliğiyle anıldı
Önder'in cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi
Önder'in cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi
CHP lideri Özgür Özel AKM çıkışında saldırıya uğradı!
CHP lideri Özgür Özel AKM çıkışında saldırıya uğradı!
Önder'in kızı Ceren'in babasına yazdığı mektup törendekileri ağlattı
Önder'in kızı Ceren'in babasına yazdığı mektup törendekileri ağlattı
Trafik denetimlerinde, izinsiz "çakar" kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı
Trafik denetimlerinde, izinsiz "çakar" kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı
Ankara'da genç kadını tabancayla öldüren komşusu aynı silahla intihar etti
Ankara'da genç kadını tabancayla öldüren komşusu aynı silahla intihar etti
Sırrı Süreyya Önder'in hafızalara kazınan en komik anları
Sırrı Süreyya Önder'in hafızalara kazınan en komik anları