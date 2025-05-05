Bahar Aksu'yu öldüren katil eski eş trafiğe takılınca kaçamadı

İSTANBUL Şişli'de Bahar Aksu'yu öldüren eski eşi ile arkadaşları Silivri'de yakalandı. Katil ile zanlıların bulunduğu araç trafiğe takılınca polis onları böyle aldı...

Şişli'de Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde Bahar Aksu (34) işe gittiği sırada eski eşi R.E. (37) ve arkadaşı S.S. (35) tarafından 17 LT 343 plakalı araca zorla bindirilerek kaçırılmak istendi. R.E. araca binmemek için direnen eski eşini silahla vurarak ağır yaraladı. Şüpheli R.E, olay yerinden yaya olarak kaçarken ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Aksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.



Söz konusu aracı kullanan S.S'nin yanı sıra yanında bulunan S.Y. (33) ile A.B. (44) Silivri'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne getirildi.

Şüphelinin yakalanma anı trafikte aracıyla seyreden başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.