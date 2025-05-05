BIST 9.125
DOLAR 38,59
EURO 43,73
ALTIN 4.050,09
GÜNCEL

Özgür Özel'i yumruklayan Selçuk Tengioğlu'nun yeni görüntüsü! Saldırı öncesi otelde kalmış

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenden çıkarken saldıran Selçuk Tengioğlu'nin konakladığı oteldeki görüntülerine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenden çıkan Özel'e yumruklu saldırıda bulunmasının ardından gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun (66), İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Çay içip sohbet etmiş

Şüphelinin saldırı öncesi Beyoğlu'nda konakladığı oteldeki güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, şüpheli Selçuk Tengioğlu otelde kahvaltı yaptığı, ardından çay içerek otel görevlisiyle bir süre sohbet ettiği anlar yer alıyor.

Selçuk Tengioğlu'nun 2004 yılında 2 çocuğu öldürmekten hapse girdiği ve 16 yıl sonra şartlı olarak tahliye edildiği ortaya çıkmıştı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay Survivor göndermesi! Mourinho'nun biletini kestiler
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay Survivor göndermesi! Mourinho'nun biletini kestiler
Fenerbahçe yenildi taraftar çıldırdı Samandıra'da taraftar böyle isyan etti
Fenerbahçe yenildi taraftar çıldırdı Samandıra'da taraftar böyle isyan etti
Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder, esprili kişiliğiyle anıldı
Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder, esprili kişiliğiyle anıldı
Önder'in cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi
Önder'in cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi
CHP lideri Özgür Özel AKM çıkışında saldırıya uğradı!
CHP lideri Özgür Özel AKM çıkışında saldırıya uğradı!
Önder'in kızı Ceren'in babasına yazdığı mektup törendekileri ağlattı
Önder'in kızı Ceren'in babasına yazdığı mektup törendekileri ağlattı
Trafik denetimlerinde, izinsiz "çakar" kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı
Trafik denetimlerinde, izinsiz "çakar" kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı
Ankara'da genç kadını tabancayla öldüren komşusu aynı silahla intihar etti
Ankara'da genç kadını tabancayla öldüren komşusu aynı silahla intihar etti
Sırrı Süreyya Önder'in hafızalara kazınan en komik anları
Sırrı Süreyya Önder'in hafızalara kazınan en komik anları
Şamil Tayyar Özgür Özel'i yalanladı: İletişim Başkanlığı tarihi boyunca...
Şamil Tayyar Özgür Özel'i yalanladı: İletişim Başkanlığı tarihi boyunca...
Özgür Özel 'namussuz' diyerek Çatalca Müftüsü'nü yuhalattı!
Özgür Özel 'namussuz' diyerek Çatalca Müftüsü'nü yuhalattı!
Esenyurt'taki servis sürücüleri yakalandı! Bakan Yerlikaya: Araçları trafikten men edildi
Esenyurt'taki servis sürücüleri yakalandı! Bakan Yerlikaya: Araçları trafikten men edildi