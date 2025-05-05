Özgür Özel'i yumruklayan Selçuk Tengioğlu'nun yeni görüntüsü! Saldırı öncesi otelde kalmış
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenden çıkarken saldıran Selçuk Tengioğlu'nin konakladığı oteldeki görüntülerine ulaşıldı.
Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenden çıkan Özel'e yumruklu saldırıda bulunmasının ardından gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun (66), İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Çay içip sohbet etmiş
Şüphelinin saldırı öncesi Beyoğlu'nda konakladığı oteldeki güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, şüpheli Selçuk Tengioğlu otelde kahvaltı yaptığı, ardından çay içerek otel görevlisiyle bir süre sohbet ettiği anlar yer alıyor.
Selçuk Tengioğlu'nun 2004 yılında 2 çocuğu öldürmekten hapse girdiği ve 16 yıl sonra şartlı olarak tahliye edildiği ortaya çıkmıştı.