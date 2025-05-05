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Fenerbahçe yenildi taraftar çıldırdı Samandıra'da taraftar böyle isyan etti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Samandıra'da tepkiyle karşılandı.

Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'a 1-0 yenilerek şampiyonluk hasretini seneye bıraktı.

Derbi yenilgisi sonrası taraftarın tepkisi sert oldu. Stadda başlayan istifa sesleri Samandıra tesislerinde de devam etti.

hayalini bu sene de Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne ulaşan kafileyi karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar, otobüsü ıslıklayarak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç için "İstifa" tezahüratı yaptı.

Taraftarlar, ayrıca kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu. Taraftarın yazdığı 'Sen kötüsün Mourinho" anlamında İngilizce yazılı döviz dikkat çekti.

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