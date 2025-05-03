Ergin Ataman çılgına döndü, salonu terk etti
THY EuroLeague play-off dördüncü maçında Anadolu Efes, Panathinaikos'u 85-82 mağlup ederken, tribünlerin tepkisi üzerine Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman bitime 16 saniye kala salonu terk etti. Tribünlerle tartışan Ataman’ın "Benim sayemde EuroLeague kupanız var" sözleri kameralara yansıdı.
THY Euroleague play-off dördüncü maçında Anadolu Efes sahasında Panathinaikos'u 85-82 yendi.
Maçın son dakikasında tribünler Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a, "Ergin Ataman mola alsana" tezahüratı yaptı.
Ergin Ataman tribünlerle tartıştı. Ataman maçın bitmesine 16 saniye kala salonu terk ederek soyunma odasına gitti.
Tribünlere sinirlenen Ergin Ataman'ın soyuna odasına giderken, "Benim sayemde Eurolegaue kupanız var" sözleri kameralara yansıdı.
Kaynak: NTV Spor