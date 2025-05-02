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MEDYA

Hadi Özışık ve Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi

Ankara’da CHP otobüsünün polis uyarısına uymayarak memurun üzerine sürülmesiyle ilgili görüntüler, Ekol TV’de Hadi Özışık ve Şaban Sevinç arasında sert tartışmaya neden oldu. Tartışma sırasında Sevinç yayın çubuğunu masaya fırlatırken, Özışık “Bir daha bu hareketleri yaparsan programa çıkmam” diyerek tepki gösterdi.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi otobüsünün dur ihtarına uymayarak polis memurunun üzerine sürmesi tepkilere sebep olmuştu. Söz konusu görüntüler ile ilgili Gazeteci Hadi Özışık ve Şaban Sevinç arasında canlı yayında gergin anlar yaşandı.

Ekol TV'deki Tartışma Zemini isimli programda görüntüleri değerlendiren Özışık, Şaban Sevinç'e seslenerek 'Şaban savunacak bir şey bulamadığın için renkten renge giriyorsun. Çık da ki, “Lanet olsun, polisin üzerine neden yürüyorsun?' ifadelerini kullandı. Sevinç'in 'Kendine gel, saçmalama! Git, şovunu kendi kendine yap. İnsan gibi konuşmayı öğren' diyerek elindeki yayın çubuğunu masaya fırlattı. Bu anlar sonrası stüdyoda gergin anlar yaşanırken, Özışık, 'Bir daha bu hareketleri yaparsan, seninle programa çıkmam. Terbiyesizlik yapıyorsun' şeklinde tepkisini gösterdi.

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