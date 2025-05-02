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Kartalkaya yangınının en skandal görüntüsü! Bu nasıl insanlık 1 saat boyunca...

KARTALKAYA otel yangınında yeni ortaya çıkan görüntüler skandal. Otel çalışanları yangını fark edince müşterileri uyarmak yerine otoparka koşup araçlarını çıkarmışlar.

Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangın faciasının ilk dakikalarına ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen anlarda çalışanlarının yangın çıktığında uykuda olan otel müşterilerini uyarmak yerine otoparka inerek arabalarını kaçırdıkları görüldü.

1 saat boyunca otoparktalar
Yaklaşık 1 saat boyunca araçları kurtarmaya çalışan kişiler saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 41 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, eşi Emine Mürtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan, İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü ve Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmış, 10'u adli kontrol olmak üzere 13 kişi serbest bırakılmıştı.

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