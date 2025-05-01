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MEDYA

CHP 'erken seçim' talebi için İmamoğlu'nu mu kullanıyor?

Gazeteci Hadi Özışık, tv100’de katıldığı programda özellikle CHP'liler tarafından sıklıkla dile getirilen erken seçim polemiğini ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yaşananları farklı bir bakış açısıyla değerlendirdi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, tv100’de Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında yaptığı açıklamada;  ''Muhalefet cephesi, Cumhur ittifakını o minderine çekmek istiyor. Mitinglerle ‘sandığı getir’ referandum vb. söylemlerle Ekrem İmamoğlu soruşturması üzerinden mindere çekmek istiyor.'' diyerek CHP'nin mevcut durumdan ötürü güçlü şekilde erken seçim isteğini dillendirdiğini ifade etti.

İmamoğlu Erdoğan'ın rakibi diye mi içeri alındı?

Ekrem İmamoğlu'nun gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi olması vesilesiyle içeri alındığı iddialarına yönelik de konuşan Hadi Özışık, son seçimlerde Erdoğan'ın birden fazla rakibi olmasına rağmen kimsenin içeri alınmadığını hatırlatarak üstelik seçimin de ikinci tura kaldığına dikkat çekti.

Özgür Özel'in söylemleri çok daha sert!

Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde sert ifadeler kullandığı yönündeki söylemlere ilişkin ise, Özgür Özel'i örnek göstererek CHP liderinin 'darbeci, cuntacı başı' v.b ifadeler kullanarak Erdoğan'a yüklendiğini hatırlattı.

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