Masa başında sağlık reçetesi! Ofis çalışanları bu uyarılara dikkat

Bel, boyun ve sırt ağrılarının temel nedenlerinin başında hareketsiz yaşam geliyor. Özellikle ofis çalışanlarında kronik kas iskelet sistemi rahatsızlıkları sıklıkla görülüyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Doç. Dr. Mehmet Ağırman, ofis ortamında yapılacak küçük değişiklikler ve kısa egzersiz molalarının ciddi fayda sağladığını vurguladı.

Hareketsiz yaşam, kalp rahatsızlıkları, obezite ve diyabet gibi metabolik hastalıkların yanı sıra dolaşım ve sindirim sistemi bozukluklarına da yol açabiliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ağırman, ofis çalışanlarının en sık görülen şikayetlerinin başında bel, boyun ve sırt ağrılarının geldiğini belirtti. Doç. Dr. Ağırman, bu ağrılar, omurganın uzun süre uygun olmayan duruşta kalmasından kaynaklandığını söyledi. Ofis çalışanlarının günün yaklaşık yüzde 80’ini yerinden kalkmadan geçirdiğini vurguladı.

YANLIŞ DURUŞ AĞRILARI KRONİKLEŞTİRİYOR

Omurganın uzun süreli yanlış pozisyonlarda kalmasının kas ve iskelet sistemi üzerinde ciddi baskılara neden olduğunu belirten Doç. Dr. Ağırman, “Yanlış oturuş ve duruşlar zamanla kas kısalıklarına, kireçlenmeye, omurga eğriliği, kemik erimesi ve disk fıtığı gibi rahatsızlıklara zemin hazırlıyor. Özellikle masa başı çalışanların bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor” diye konuştu.

DOĞRU OTURUŞ NASIL OLMALI?

Ofis çalışanları için oturma düzeninin büyük önem taşıdığını ifade eden Doç. Dr. Ağırman, “Baş, monitör ekranına bakarken dik durmalı. Omuzlar rahat, sırt dik olmalı. Bel destekli sandalyeler tercih edilmeli, küçük bir yastıkla destek sağlanabilir. Ayak altına hafif bir yükseklik koyarak kalça yukarı kaldırılmalı, baldırlar sandalyenin ortasına denk gelmeli. Klavye ve monitör göz hizasına göre yerleştirilmeli, bilek düz pozisyonda olmalıdır” ifadesini kullandı.

KÜÇÜK DOKUNUŞLARLA BÜYÜK FARK YARATILABİLİR

Basit alışkanlıkların hareketsizlikle mücadelede büyük fayda sağladığını vurgulayan Doç. Dr. Ağırman, “Telefonu boyun ile omuz arasında sıkıştırmaktan kaçının. Çayınızı kendiniz alın, aracınızı birkaç sokak öteye park edin. Böyle küçük dokunuşlarla hareketsizliği azaltmak mümkün. Ayrıca klima ve havalandırmanın doğrudan vücuda temas etmemesine dikkat edilmeli çünkü bu da kas ağrılarını artırabiliyor” dedi.

İKİ SAATTE BİR GERME, YARIM SAATTE BİR HAREKET

Düzenli egzersizin hayatın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini dile getiren Doç. Dr. Ağırman, sözlerini şöyle tamamladı: “İki saatte bir 5 dakikalık germe egzersizleri yapılmalı. Hareketleri karşılıklı yönlere uygulayın, birkaç kez tekrar edin. Egzersiz sırasında ağrı hissediyorsanız hemen durun. Ayrıca yarım saatte bir kalkıp 2 dakika yürüyün. Bu küçük hareket molaları vücudu rahatlatır, ağrıları önler. Ofis yaşamı hareketsizlikle eş anlamlı olmak zorunda değil. Küçük önlemlerle daha sağlıklı bir yaşam mümkündür.”