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TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında yakınlarını yitiren aileler, TBMM'de oluşturulan komisyona katıldı. Bir anne oğlunun ölmeden dakikalar önce attığı ses kaydını komisyona dinletirken tarifi imkansız dakikalar yaşandı.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangında olayın nedenlerini araştırmak üzere TBMM'de kurulan komisyonun toplantısına faciada yakınlarını kaybeden aileler de katıldı.

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