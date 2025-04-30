TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TEKNOFEST KKTC kapılarını açıyor! Ersin Tatar: Tarihimizde önemli bir tarih olarak yerini alacak

Erdoğan: İtalya ile ticaret hacmi hedefimiz 40 milyar dolar

İstanbul Valisi Gül’den açıklama: Yeğenim değil, olsaydı da hiçbir şeyi değiştirmezdi