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Minibüs ekranına "canlı bomba" mesajı gönderdi! İfadesinde 'şaka' dedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

 Adana'da şehir içi yolcu taşıyan minibüsün bilgi ekranına "canlı bomba" uyarısı içeren mesaj gönderen durak çalışanı, gözaltına alındı.

Merkez ilçeler Seyhan ile Çukurova arasında yolcu taşıyan bir minibüsün bilgi ekranına "canlı bomba" içerikli uyarı mesajı gönderildi.

Minibüsteki yolculardan biri bilgi ekranındaki mesajı cep telefonuyla fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafın sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri konuyla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler mesajın minibüsün bağlı olduğu kooperatifte çalışan Kenan A. (50) tarafından gönderildiğini belirledi. Gözaltına alınan Kenan A, emniyetteki ifadesinde, mesajı aracın sürücüsü olan arkadaşına şaka amacıyla gönderdiğini belirtti.

Kenan A. hakkında "halkı korku ve paniğe sevk etmek" suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheli, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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