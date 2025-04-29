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POLİTİKA

Özel: İmamoğlu içeriden çıkamazsa Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir programda İmamoğlu'nun içeride kalması durumunda seçim sonrası parlamenter sisteme geçileceğini, Cumhurbaşkanı'nın Yavaş ve Başbakan'ın ise İmamoğlu olacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Altaylı'nın programında açıklamalarda bulundu. Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir formül paylaştı.

ÖZEL'DEN İLGİNÇ "MANSUR YAVAŞ" FORMÜLÜ

Özel, İmamoğlu'nun cezaevinden çıkamaması halinde, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterileceğini söyledi. Özel, seçimlerin kazanılması halinde ise parlamenter sisteme dönülüp İmamoğlu'nun başbakan olacağı kaydetti.

Özel, şunları söyledi: "Eğer İmamoğlu bundan sonraki süreçte hala içeride olmaya devam ederse biz CHP olarak durmayacağız. Ben otobüsün üstüne çıkacağım, aynı anda Mansur Yavaş olacak başka şehirde olacak. Grup Başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz başka şehirlerde olacak. Bu süreçte devam edeceğiz.

"MANSUR YAVAŞ CUMHURBAŞKANI, İMAMOĞLU BAŞBAKAN OLUR"

Eğer Ekrem İmamoğlu içeride tutulursa o zaman seçimi yüzde 70'le kazanırız. Hatta millet o zaman mecliste anayasayı değiştirecek çoğunluğu da bize verir. Hızla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilecek. Ardından tarafsız Cumhurbaşkanı seçilir. O tarafsız Cumhurbaşkanı da milletin gönlüne giren en önemli figür olur. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olur, Parlamenter sisteme dönülür Ekrem İmamoğlu başbakan olur, yürütmenin başında da Ekrem İmamoğlu olur. "

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