Suriyeli Muhammed'in son hali! Ali Yerlikaya paylaştı Şam'dan haber var

TÜRKİYE Muhammed'i Suriye'ye dönüşü esnasında tanımıştı. Arkadaşlarıyla ağlayarak vedalaşan Muhammed şimdi Şam'da yaşıyor. İçişleri Ali Yerlikaya Muhammed'in Türkiye'den Şam'a uzanan öyküsünü paylaştı.

Beşar Esad'ın Suriye'den kaçmasının ardından ülkesine dönenlerden bir ide küçük Muhammed'di. Başakşehir'de öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarına vedası ile gündem olan Muhammed şimdi ailesiyle birlikte Şam'da yaşıyor.

Ali Yerlikaya paylaştı

“Muhammed’i tüm Türkiye, göz yaşları içinde sınıf arkadaşlarının uğurlamasıyla tanıdı. Muhammed yavrumuz şu an Şam’da” diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya onun yeni yaşamını anlatan bir video paylaştı. Ali Yerlikaya X'ten yaptığı paylaşımda şunları yazdı:



-Tarihi bir döneme de şahitlik ediyoruz. Suriye’de 61 yıllık bir zulüm devri sona erdi. Baas rejiminin enkazı altında ezilen o kadim topraklar, bugün; özgürlüğün, umudun ve yeniden doğuşun eşiğinde… Suriye yeniden ayağa kalkıyor. Ve Türkiye olarak Suriyeli kardeşlerimizin; “Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli” dönüşlerinin gerçekleşmesi için gerekli tüm düzenlemelerimizi hızla yaptık.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ’ın ifade ettikleri gibi bu süreci; “14 yıllık misafirliğin vakarına, kadim kültürümüzün zarafetine, vicdanımızın berraklığına yakışır biçimde yürütüyoruz.” Çünkü ecdadımızdan aldığımız mirasla; kavurucu güneşin yaktığı bedenlere, bir çınar serinliği olduk. Yağan yağmurda siper, dondurucu soğukta yürekleri ısıtan birer kardeş olduk. Çünkü Anadolu irfanının mayası “Yaratılanı severiz, Yaradan’dan ötürü” diyerek yoğrulmuştur.

İşte o çınar gölgesinde güvende olanlardan biri de Muhammed’di. İstanbul’da dünyaya gelen Muhammed’i tüm Türkiye, göz yaşları içinde sınıf arkadaşlarının uğurlamasıyla tanıdı. Muhammed yavrumuz şu an Şam’da. Ailesiyle birlikte. Yüreğinin bir yanı Şam, bir yanı İstanbul. İşte bu duygu yüklü filmimiz aracılığıyla Muhammed’in selamını o çok sevdiği arkadaşlarına; arkadaşlarının mektuplarını da Muhammed’e ilettik.