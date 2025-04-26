Asya Pasifik Karaciğer Araştırmaları Kongresi'nin başkanlığı Medipol'e emanet

Medipol Sağlık Grubu, uluslararası sağlık camiasında önemli bir başarıya daha imza attı. Asya Pasifik Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin (APASL) 2025 yılı kongresinin başkanlığı, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral başkanlığında yapıldı. Karaciğer hastalıklarının tanı ve tedavisinde yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kongreye yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda doktorun katılımıyla yapıldı.

Medipol Sağlık Grubu, Türkiye’nin sağlık alanındaki liderliğini uluslararası platformlara taşımaya devam ediyor. Asya Pasifik Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin (APASL) 2025 yılıkongresi, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral başkanlığında yapıldı.

KARACİĞER HASTALIKLARINA YÖNELİK ULUSLARARASI BULUŞMA

Karaciğer hastalıklarında tanı ve tedavi süreçlerinin masaya yatırılacağı kongrede, modern tıbbın geldiği son noktalar detaylı şekilde değerlendirildi. Açılış konuşmasını yapan Kongre Başkanı Prof. Dr. Göral, etkinlik boyunca karaciğer yağlanmasından siroza, hepatit türlerinden karaciğer kanserine kadar birçok konuda oturumlar düzenleneceğini ifade etti.Prof. Dr. Göral, “Karaciğer hastalıklarının tanısında hangi gelişmeler var, tedavide hangi yenilikler mevcut, yapay zekanın bu alandaki yeri nedir gibi önemli konular konuşulacak. Her ülkeden çok değerli bilim insanları davet edildi. Biz kendi deneyimimizi paylaşırken aynı zamanda onların da tecrübelerinden faydalanacağız. Çünkü bilgi paylaşınca değer kazanır” dedi.

ÜLKEMİZE 150 FARKLI ÜLKEDEN HASTA GELİYOR

Kongreye, ülkemizden ve yurt dışından çok sayıda doktor katılım sağladı. Türkiye’nin sağlıkta geldiği noktaya dikkat çeken Prof. Dr. Göral, “Bugün ülkemize 150 farklı ülkeden hasta geliyor. Bu, dünya çapında ulaştığımız başarıyı gösteriyor. Sağlıkta çok iyi bir düzeydeyiz ve bu kongreye olan ilgi de bunu destekliyor” şeklinde konuştu.