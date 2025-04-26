Boğaz Köprüsü depreme böyle yakalandı

23 Nisan’da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbullularda paniğe yol açarken, sarsıntı Boğaz Köprüsü'ndeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Silivri merkezli açıklarında 23 Nisan günü meydana gelen 6.2'lik deprem, İstanbullu yurttaşlarda paniğe neden oldu. Sarsıntı, Boğaz Köprüsü'ndeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kameranın depremin şiddeti ile yaşadığı sarsıntı yer alırken, köprü üzerindeki araçların ise depremden etkilenmeden yoluna devam ettiği görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün yaptığı açıklamada, köprülerde gerekli kontrollerin yapıldığını ve herhangi bir hasar olmadığını açıklamıştı.