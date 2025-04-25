BIST 9.474
DOLAR 38,42
EURO 43,67
ALTIN 4.083,01
GÜNCEL

Fatih Camisi'nde kürsüde depreme yakalanan vaiz gündem oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İstanbul'da meydana gelen depremde camide vaaz kürsüsünde yakalanan ve o sırada cemaati teskin eden vaiz Hamdi Arslan'ın görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yaşadıklarını anlatan Arslan, "Herkes korkar, biz de korkuyoruz. O esnada cami, gidiyor, geliyor. Sebat etmek lazım. Benim bir panik yapmamam lazım. Çünkü cemaat de bana bakıyor. Orada herkese sükunet vermek lazım. Onu herhalde sağlamış olduk" dedi.

Marmara Denizi Silivri açıklarında önceki gün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme camide vaaz verdiği sırada yakalanan Arslan'ın soğukkanlılığı herkesin dilinde.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük ilgigören hoca, AA'ya konuştu.

"Tam bunları anlatırken Fatih Camisi sallanmaya başladı"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi olarak çalıştığını ve yaklaşık 30 yıldır da Fatih Camisi'nde haftada bir çarşamba günleri öğle namazından önce vaaz verdiğini belirten Arslan, bu hafta vaazında, İslam dininin denge dini, itidal dini olduğunu, ne ahiret için dünyayı ne de dünya için ahiretin terk edilmemesi gerektiğini, her ikisinin de hakkının verilmesi gerektiğini anlattığını kaydetti.

Arslan, "Tam bunları anlatırken Fatih Camisi sallanmaya başladı. Ondan sonra biz de tekbire başladık. Bu tesbihler, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tesbihatında gelmiştir. 'Allah-u Teala her şeyden uludur, sabah akşam O'nu tesbih ederiz, yüceltiriz. Noksan sıfatlardan uzaktır, kemal sıfatlarıyla nitelenmiştir.' manasında dualar okuduk. Bir de bunun devamında istiğfar da ettik. 'Mahlukatının sayısınca Allah-u Teala'nın rızasını sağlayacak, kelimelerinin mürekkeplerini tartacak şekilde ve arşı alanın ağırlığınca Allah-u Teala'yı tesbih ediyoruz, tekbir ediyoruz, temcit ediyoruz, ona saygılarımızı, tanzimlerimizi bildiriyoruz.' diye okuduk. O sırada aklıma o geldi." ifadelerini kullandı.

Depremi bir imtihan olarak değerlendiren Arslan, "Herkes korkar, biz de korkuyoruz. O esnada cami, gidiyor, geliyor. Sebat etmek lazım. Benim panik yapmamam lazım. Çünkü cemaat de bana bakıyor. Orada herkese sükunet vermek lazım. Onu herhalde sağlamış olduk elhamdülillah ve böylelikle o tehlikeli, endişe verici anları tesbihatla Allah-u Teala'yı zikrederek geçirdik."

"Paniğe sebebiyet vermedik çok şükür"

Kürsüden cemaati sakinleştirmesinin ardından cemaatin panik yapmadığını anlatan Arslan, "İnsanlar panik olmadı, paniğe sebebiyet vermedik çok şükür, elhamdülillah. Sakin, sükunetli, itidalli bir şekilde o anları yaşamış ve bitirmiş olduk." dedi.

Arslan, deprem anında yaşadıklarının görüntüsünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından olumlu tepkiler aldığını belirtti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Depreme berber dükkanında yakalanan müşterinin sakinliği şaşırttı
Depreme berber dükkanında yakalanan müşterinin sakinliği şaşırttı
Direk dansı skandalında yeni görüntü çıktı 23 Nisan'da çocuklara bu izletilir mi?
Direk dansı skandalında yeni görüntü çıktı 23 Nisan'da çocuklara bu izletilir mi?
Karpuz mu o dayı? Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün bina kontrolü dile düştü
Karpuz mu o dayı? Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün bina kontrolü dile düştü
Yüksek ateşle başlıyor, organ yetmezliğiyle devam ediyor! Prof. Dr. Bahadır Ceylan 'sessiz katil'e karşı uyardı
Yüksek ateşle başlıyor, organ yetmezliğiyle devam ediyor! Prof. Dr. Bahadır Ceylan 'sessiz katil'e karşı uyardı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 49 ilde düzenlenen operasyonlarda 210 zanlı yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 49 ilde düzenlenen operasyonlarda 210 zanlı yakalandı
Osmaniye'de anne ve kızının elektrik akımına kapılma anı kamerada
Osmaniye'de anne ve kızının elektrik akımına kapılma anı kamerada
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin sağlık personeli atanacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin sağlık personeli atanacak
Prof. Dr. Okan Tüysüz'den büyük İstanbul depremi açıklaması
Prof. Dr. Okan Tüysüz'den büyük İstanbul depremi açıklaması
Abdulkadir Uraloğlu'ndan GSM hatlarının çökmesi ile ilgili açıklama
Abdulkadir Uraloğlu'ndan GSM hatlarının çökmesi ile ilgili açıklama
Sahaya İBB tutuklularının yazılı olduğu formalarla çıktılar
Sahaya İBB tutuklularının yazılı olduğu formalarla çıktılar
Esenler'de ev kadınları geceyi sokakta geçirenlere gözleme yaptı
Esenler'de ev kadınları geceyi sokakta geçirenlere gözleme yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Ceferin'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Ceferin'i kabul etti