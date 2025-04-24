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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Ceferin'i kabul etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i kabul etti. Kabulde Osman Aşkın Bak, Akif Çağatay Kılıç ile İbrahim Hacıosmanoğlu da hazır bulundu.

Beşiktaş'taki UEFA İstanbul Ofisi'nin açılış programına katılan Erdoğan, daha sonra burada UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da hazır bulundu.

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