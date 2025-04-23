Cüneyt Özdemir İstanbul depremine canlı yayında yakalandı stüdyoyu böyle terketti
Cünelt Özdemir yayın sırasında 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremine yakalandı. O anlar böyle görüntülendi.
İstanbul'da saat 12.49'da merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem korkuya yol açtı.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında canlı yayın yaparken depreme yakalandı. Korkuya kapıyan Özdemir ve konuğunun stüdyoyu terkettiği görülüyor. Odada bulunan bazı eşyaların sarsıntının etkisiyle yere düştüğü gözlemlendi.