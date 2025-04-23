6.2'lik deprem canlı yayına yansıdı! A Spor sunucusu soğukkanlılığını korudu: İşte o anlar...

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem A Spor canlı yayınına yansıdı. Sunucu Burak Ölmez, deprem anında çoğu kişinin yapamadığını yaptı. Sunucu stüdyoda depremi şiddetli şekilde hissetmesine rağmen soğukkanlı kalmayı başardı. O anlar sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Bugün saat 12:49'da, merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyük paniğe neden olan deprem, A Spor canlı yayınına da yansıdı.

A Spor Yorumcusu Kaya Temel ve A Spor Sunucusu Burak Ölmez depreme canlı yayında şahitlik etti.

Burak Ölmez'in deprem anındaki soğukkanlılığı dikkat çekti. Burak Ölmez stüdyodakilere ve ekrandan izleyen seyircilere sakin olmaları yönünde tavsiyede bulundu.