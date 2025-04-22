Ece Üner'den Kütahyalı isyanı: Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladı değil miyim?

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında kullandığı ifadeler sonrası kendisine yöneltilen hakaretlere karşı adli işlem talebinde bulunduğunu ancak herhangi bir girişim olmadığını belirterek yargıya sitem etti. “Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladı değil miyim?” diyen Üner, Kütahyalı’nın geçmişteki söylem ve davranışlarını hatırlatarak, kamuoyu önünde haksız yere hedef alındığını ifade etti.

Haber sunucusu Ece Üner, Rasim Ozan Kütahyalı hakkındaki ifadelerinin ardından kendisine edilen hakaretler için adli işlem talebinde bulunduğunu ancak bir şey yapılmadığını belirtti. Duruma sitem eden Üner, "Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladı değil miyim?" dedi.

Eski Taraf gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı için 'FETÖ artığı' ve 'operasyon çocuğu' ifadelerini kullanan Ece Üner hakkında soruşturma başlatılmıştı.

'Yargı mensuplarını alenen aşağılamak' suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Üner, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklama talebiyle yargılanan Üner, söz konusu ifadeleri Kütahyalı için kullandığını, yargıya yönelik herhangi bir aşağılamada bulunmadığını vurgulayan Üner, söz konusu olayın ardından hakaretlere maruz kaldığını belirtti.

"BEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN BİR EVLADI DEĞİL MİYİM?"

Bu hakaretler karşısında yargının hiçbir adım atmadığını belirten Üner, sitem etti.

Ana haberde konuşan Üner, şunları söyledi:

"Hergün ama hergün hakarete uğruyorum, alanen kamuya açık bir şekilde. Neden biliyor musunuz? Sırf Rasim Ozan Kütahyalı'nın temsil ettiği bütün değerlerin karşısında durduğum için. Haysiyetsiz sözlerine neden hiçbir şey yapılmıyor? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladı değil miyim? Ben vatan sevdalısı değil miyim? Ben miyim bu vatanın pırıl pırıl evlatlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atan, onların ocaklarını söndüren, intihara sürükleyen! Ben miyim Boşnaklara ağza alınmayacak laflar söyleyen? ben miyim nafaka ödemeyen, boşandığım karımı ve 2 çocuğumu ortada bırakan? O yüzden çok kırgınım!"