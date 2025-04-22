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Van’da feci kaza: 4 ölü, 8 yaralı

Van-Hakkari kara yolunda Güzeldere Tüneli yakınında minibüs ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yolda güvenlik önlemleri alındı.

Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, ekipler de yolda güvenlik önlemi aldı.

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