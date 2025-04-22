Vatikan, Papa Francis'in tabut içindeki ilk görüntülerini paylaştı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un naaşı konutu olarak kullandığı Santa Marta Misafirhanesi'nin şapeline yerleştirildi. Görsellerde Papa kapağı olmayan tabut içinde görülüyor.

88 yaşındaki Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un felç ve geri döndürülemez kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetmesi sonrası kökeni yüzyıllar öncesine dayanan ritüeller başlamış oldu.

Papa Francis'in naaşı Vatikan'daki özel şapelinde bulunuyor.

Vatikan, cenaze törenini görüşmek ve halefini seçmek için yapılacak toplantıyı planlamak üzere kardinallerin katılımıyla bir araya geldikleri ve tabut içinde Papa Francis'in naaşına kutsal su serptiklerini gösteren ilk görüntülerini yayımladı.