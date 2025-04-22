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MEDYA

TV100'de CHP'li Balbay 'sandık adil olacak' dedi Sinan Burhan'ın yanıtı gündem oldu

TV100 ekranlarında gazeteci Sinan Burhan ile eski CHP'li vekil Mustafa Balbay arasında "diktatörlük" tartışması yaşandı. Sandığın adil olması gerektiğini söyleyen Balbay'a, Burhan, "Mustafa Bey sandığın adil olmamasını CHP'den öğrendik. Tek parti döneminde açık oy gizli tasnif yapıldı." yanıtını verdi.

TV100'de yayınlanan Erdoğan Aktaş'ın sunduğu "Eşit Ağırlık" programında CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert açıklamaları değerlendirildi.

CHP'li eski vekil yazar Mustafa Balbay'ın etraflarındaki ülkelerin devlet başkanlarının ömür boyu görevde olduğunu Türkiye'ye bunun dayatılamayacağını söyledi.

Balbay'a itiraz eden gazeteci Sinan Burhan, "diktatörlük veyahut ömür boyu seçilmişlik yoktur. Millet getirir millet götürür" dedi.

Sandığın adil olması gerektiğini savunan Balbay'a Burhan, "Mustafa Bey sandığın adil olmamasını CHP'den öğrendik. Tek parti döneminde açık oy gizli tasnif yapıldı. Hangi adaletten bahsediyoruz" diye yanıt verdi.

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