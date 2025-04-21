Fatih Altaylı Özgür Özel için bunları ilk kez diyor! İçinden cin çıktı deyip şaşırttı

YOZGAT'ta CHP'nin yaptığı miting 'taşıma' iddiaları ile gündem olurken, Fatih Altaylı'dan gelen analiz dikkat çekici oldu. Fatih Altaylı belki de ilk kez Özgür Özel'i beğendiğini dile getirdi. Youtube hesabında Yozgat mitingini yorumlayan Fatih Altaylı 'taşıma' söylemini ' de doğruladı.

Fatih Altaylı'nın Youtube'de gündemi yorumladığı videosundan Özgür Özel kısmı öne çıktı. Fatih Altaylı belki de ilk kez Özgür Özel'den böylesine övgüyle söz etti. Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra Özel'in liderlik yolunda gelişme gösterdiğini belirten Fatih Altaylı, Yozgat mitingindeki halini çok beğenmiş.

Özgür Özel'in içinden cin çıktı

Özgür Özel için "Ecevit’ten sonra halkla bütünleşebilen ikinci CHP genel başkanı olmaya doğru gidiyor" diyen Fatih Altaylı, CHP liderine şu övgüleri sıraladı:

-Özgür Özel’in içinden cin çıktı. Kasketi taktı traktörün üstüne atladı ve traktör kullanarak mitinge geldi. Yakışıyor da yaptıkları. Bir enteresan hale geldi. İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra halkın da kendisine verdiği destekle çekingenliğini atarak lider gibi davranmayı öğreniyor. Bunu Kılıçdaroğlu'ndan kat kat daha hızlı bir şekilde öğreniyor. Meydan da kötü de olmayan bir konuşma yaptı.

Bence de taşıma miting

Fatih Altaylı Yozgat mitinginin etkili ve rakibi rahatsız edecek bir mitinglerden biri olduğunu belirterek, "Nitekim bu rahatsızlığı hemen hissettik. AK Parti'nin en önemli trolü Melih Gökçek, hemen dedi ki bunlar taşıma. Bence de taşıma... Ayıp değil taşımak. AK Parti de taşıyor.

Hayatım traktör üzerinde geçti diyen Özgür Özel, miting alanına kendisinin kullandığı traktörle gelmişti.