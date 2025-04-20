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Soran olursa CHP'liler "Gazze'ye destek" eylemi yaptı, dersiniz!

CHP, Tünel'den Taksim'e 'Gazze'de Soykırıma, Katliama, Tecrite Hayır' sloganıyla Gazze için yürüyüş yapmak istediğini duyurdu. Ancak valilik güzergahın uygun olmadığını ifade etti. CHP'nin Gazze eylemi sırasında ise ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada tepkiyle karşılanan görüntülerde polis barikatı önünde birbirlerinin üzerinden atlayan gençlerin olduğu görüldü.

Gazze gibi hassas bir konuda eylem kararı alan CHP'nin bu görüntülerle anılması utanç verici olarak yorumlandı.

Sosyal medyadaki tepkilerden birinde ise;

'Soran olursa CHP'liler "Gazze'ye destek" eylemi yaptı, dersiniz. Bir daha siz Gazze için eylem falan yapmayın, dünyaya da rezil olduk.' ifadelerinin kullanılması dikkat çekti.

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