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Adana'da halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti! O anlar kamerada

Son zamanlarda artan halı sahada ölüm olaylarına bir yenisi daha eklendi. Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 38 yaşındaki kişi halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşıp öldü. Vatandaşın fenalaştığı anlar kameraya yansıdı.

Karslılar Mahallesi'ndeki halı sahada dün arkadaşlarıyla maç yapan Hasan Bakırhan (38) aniden fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk babası Bakırhan'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bakırhan'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay, halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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