Oyuncu Sevil Akdağ, sosyal medya fenomeni arkadaşını öldürdü
İstanbul’da oyuncu Sevil Akdağ, tartıştığı arkadaşı Elif Kırav’ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası Akdağ'ın bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Akdağ gözaltına alındı.
32 yaşındaki oyuncu Sevil Akdağ, 29 yaşındaki fenomen Elif Kırav'ı Fatih’teki evinde sırtından ve bileklerinden bıçaklanarak öldürüldü.
Öldürülmeden önce Elif Kırav ile evde tartışan yakın arkadaşı, oyuncu Sevil Akdağ’ın olaydan sonra evden kaçarak uzaklaştığı belirlendi. Kısa süre içinde yakalanan Akdağ, gözaltına alındı.